美国债市：海外投资者6月减少对较长期美债的购买量

全球汇市：最近一周美元净多仓增加，欧元净多仓减少--CFTC/路透数据
路透纽约6月23日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客最近一周增持美元净多仓，此前一周则减持美元净多仓至去年8月以来最低。
路透纽约6月22日 - 美国财政部周四公布的数据显示，海外投资者在6月初的美国公债标售中减少了对较长期公债的购买量。这些标售是在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前进行的，市场当时普遍预计美联储在6月会议上升息。
财政部上周公布的数据显示，4月海外投资者转为卖出美债。
另一方面，投资基金则在本月稍早的指标10年期和30年期新债供应中增加购买。
在6月12日标售的200亿美元10年期公债中，海外投资者买入了24.78亿美元，为5月购买量48.94亿美元的一半，且创下去年9月以来在10年期公债标售中的最低购买量。
在6月13日标售的120亿美元30年期公债中，海外投资者买入了7.98亿美元，低于5月购买量15.63亿美元，也创下2015年9月以来长期公债标售的最小购买量。
在本月稍早的标售中，基金经理买入了111.05亿美元10年期公债，为2016年8月以来最高，5月为购买97.62亿美元。
基金经理还在6月初还购入72.85亿美元30年期公债，规模小于5月购买的76.21亿美元。(完) (编译 汪红英；审校 郑茵)
路透纽约6月23日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客最近一周增持美元净多仓，此前一周则减持美元净多仓至去年8月以来最低。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日美国指标10年期公债持仓状况报告，每口以 面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,224,389口) 898,935 553,763 118,108 1838191 2039066 2855234 2710937 369,155 513,452 较6月13日变动(未平仓合约：增加43,981)口) 68,024 -3,179 2,488 -23,176 61,406 47,336 60,715 -3,355 -16,734 各类未平仓合约占总持仓百分比(%
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。