美国债市：海外投资者6月减少对较长期美债的购买量

路透纽约6月22日 - 美国财政部周四公布的数据显示，海外投资者在6月初的美国公债标售中减少了对较长期公债的购买量。这些标售是在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前进行的，市场当时普遍预计美联储在6月会议上升息。

财政部上周公布的数据显示，4月海外投资者转为卖出美债。

另一方面，投资基金则在本月稍早的指标10年期和30年期新债供应中增加购买。

在6月12日标售的200亿美元10年期公债中，海外投资者买入了24.78亿美元，为5月购买量48.94亿美元的一半，且创下去年9月以来在10年期公债标售中的最低购买量。

在6月13日标售的120亿美元30年期公债中，海外投资者买入了7.98亿美元，低于5月购买量15.63亿美元，也创下2015年9月以来长期公债标售的最小购买量。

在本月稍早的标售中，基金经理买入了111.05亿美元10年期公债，为2016年8月以来最高，5月为购买97.62亿美元。