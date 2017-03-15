美国各类经济指标总览--2017/3/15

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
美国2月CPI较前月上涨0.1%，较上年同期上涨2.7%；2月核心CPI较前月上涨0.2%，较上年同期上涨2.2%，2月 民间部门每周平均实质所得上升0.1%。 美国2月零售销售较前月增加0.1%，符合市场预估。 美国1月企业库存较上月增长0.3%，符合预估，12月确认为增长0.4%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%) +0.1 (2月) -0.4 (1月) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% +0.3 (2月) +0.6 (1月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.3 (2月) +0.4 (1月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +1.9 (第四季终值) +3.5 (第三季终值) GDP平减指数(%) +2.0 (第四季终值) +1.4 (第三季终值) 零售销售(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差485 (1月) 逆差442.6 (12月修正值) 雇佣成本(%) +0.5 (第四季) +0.6 (第三季) 工业生产(%) -0.3 (1月) +0.6 (12月修正值) 产能利用率(%) 75.3 (1月) 75.6 (12月修正值) 初请失业金人数(万人) 24.3 (3月4日当周) 22.3 (2月25日当周修正值 ) 联邦预算(亿美元) 赤字1,920亿 (2月) 盈余510亿 (1月) 领先指标(%) +0.6 (1月) +0.5% (12月) 个人所得(%) +0.4 (1月) +0.3 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) ＋0.4 (1月) +0.2 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加87.9 (1月) 增加147.6 (12月修正值) 企业库存(%) +0.3 (1月) +0.4 (12月) 建筑支出(%) -1.0 (1月) +0.1 (12月修正值) 消费者信心 114.8 (2月) 111.6 (1月修正值) 房屋开工(万户) 124.6 (1月) 127.9 (12月) 建筑许可(万户) 129.3 (1月修正值) 122.8 (12月修正值) 成屋销售(万户) 569 (1月) 551 (12月修正值) 新屋销售(万户) 55.5 (1月) 53.5 (12月修正值) 工厂订单(%) +1.2 (1月) +1.3 (12月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +2.0 (1月修正值) -0.9 (12月修正值) 供应管理协会非制造业指数 57.6 (2月) 56.5 (1月) 供应管理协会制造业指数 57.7 (2月) 56.0 (1月) 趸售(批发)库存(%) -0.2 (1月修正值) +1.0 (12月) 进口物价(%) +0.2 (2月) +0.6 (1月修正值) 出口物价(%) +0.3 (2月) +0.2 (1月修正值) 单位劳工成本(%) +1.7 (第四季修正值) +0.2 (第三季修正值) 非农业生产率(%) +1.3 (第四季修正值) +3.5 (第三季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,130 (第三季) 赤字1,182.7 (第二季修正值) (编译 白云/利棣儿; 审校 李军)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”