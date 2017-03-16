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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 21:51 BJT

美国各类经济指标总览--2017/3/16

    
    美国2月房屋开工上升3.0%,年率为128.8万户；2月建筑许可减少6.2%，建筑许可年率为121.3万户
    
    美国最近一周初请失业金人数为24.1万人，预估为24万人
    
                                       当前值                            前次值  
 失业率(%)                                4.7  (2月)                        4.8  (1月)
 非农业就业岗位(万)                  增加23.5  (2月)                   增加23.8  (1月修正值)
 平均时薪(%)                             +0.2  (2月)                       +0.2  (1月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  +0.1  (2月)                       +0.6  (1月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)              +0.2  (2月)                       +0.3  (1月)
 实质所得(%)                             +0.1  (2月)                       -0.4  (1月)
 最终需求生产者物价指数(PPI)(%           +0.3  (2月)                       +0.6  (1月)
 )                                                                               
 不包括食品和能源的最终需求PPI           +0.3  (2月)                       +0.4  (1月)
 (%)                                                                             
 国内生产总值(GDP)(%)                    +1.9  (第四季终值)                +3.5  (第三季终值)
 GDP平减指数(%)                          +2.0  (第四季终值)                +1.4  (第三季终值)
 零售销售(%)                             +0.1  (2月)                       +0.6  (1月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                 逆差485  (1月)                  逆差442.6  (12月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.5  (第四季)                    +0.6  (第三季)
 工业生产(%)                             -0.3  (1月)                       +0.6  (12月修正值)
 产能利用率(%)                           75.3  (1月)                       75.6  (12月修正值)
 初请失业金人数(万人)                    24.1  (3月11日当周)               24.3  (3月4日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                 赤字1,920亿  (2月)                  盈余510亿  (1月)
 领先指标(%)                             +0.6  (1月)                      +0.5%  (12月)
 个人所得(%)                             +0.4  (1月)                       +0.3  (12月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)               ＋0.4  (1月)                       +0.2  (12月)
 消费者信贷(亿美元)                  增加87.9  (1月)                  增加147.6  (12月修正值)
 企业库存(%)                             +0.3  (1月)                       +0.4  (12月)
 建筑支出(%)                             -1.0  (1月)                       +0.1  (12月修正值)
 消费者信心                             114.8  (2月)                      111.6  (1月修正值)
 房屋开工(万户)                         128.8  (2月)                      124.6  (1月)
 建筑许可(万户)                         121.3  (2月)                      129.3  (1月修正值)
 成屋销售(万户)                           569  (1月)                        551  (12月修正值)
 新屋销售(万户)                          55.5  (1月)                       53.5  (12月修正值)
 工厂订单(%)                             +1.2  (1月)                       +1.3  (12月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   +2.0  (1月修正值)                 -0.9  (12月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                57.6  (2月)                       56.5  (1月)
 供应管理协会制造业指数                  57.7  (2月)                       56.0  (1月)
 趸售(批发)库存(%)                       -0.2  (1月修正值)                 +1.0  (12月)
 进口物价(%)                             +0.2  (2月)                       +0.6  (1月修正值)
 出口物价(%)                             +0.3  (2月)                       +0.2  (1月修正值)
 单位劳工成本(%)                         +1.7  (第四季修正值)              +0.2  (第三季修正值)
 非农业生产率(%)                         +1.3  (第四季修正值)              +3.5  (第三季修正值)
 经常帐(亿美元)                     赤字1,130  (第三季)             赤字1,182.7  (第二季修正值) (编译 白云; 审校 母红)
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