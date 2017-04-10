美国各类经济指标总览--2017/4/10

《汇市简讯》欧元/美元窄幅波动，但跌破1.11的风险仍存
0754 GMT * 欧元/美元周二突破5-6月升势的费波纳奇38.2%回档位1.1121。1.1119是低点 * 欧元未收在费波纳奇回档位下方，但汇价持续守在接近低点 * 日线慢性随机指标继续下移 * 多头在1.11设立的停损单很有可能被触发。1.1110是5月30日低点 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2trNwFr (编译 高琦 审校 蔡美珍)
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%) +0.1 (2月) -0.4 (1月) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% +0.3 (2月) +0.6 (1月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.3 (2月) +0.4 (1月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +2.1 (第四季终值) +3.5 (第三季终值) GDP平减指数(%) +2.1 (第四季终值) +1.4 (第三季终值) 零售销售(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差436 (2月) 逆差482 (1月修正值) 雇佣成本(%) +0.5 (第四季) +0.6 (第三季) 工业生产(%) 持平 (2月) -0.1 (1月修正值) 产能利用率(%) 75.4 (2月) 75.5 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 23.4 (4月1日当周) 25.9 (3月25日当周修正值 ) 联邦预算(亿美元) 赤字1,920亿 (2月) 盈余510亿 (1月) 领先指标(%) +0.6 (2月) +0.6% (1月) 个人所得(%) +0.4 (2月) +0.5 (1月) 个人消费支出(PCE)物价(%) ＋0.1 (2月) +0.4 (1月) 消费者信贷(亿美元) 增加152.1 (2月) 增加108.6 (1月修正值) 企业库存(%) +0.3 (1月) +0.4 (12月) 建筑支出(%) +0.8 (2月) -0.4 (1月修正值) 消费者信心 125.6 (3月) 116.1 (2月修正值) 房屋开工(万户) 128.8 (2月) 124.6 (1月) 建筑许可(万户) 121.6 (2月修正值) 129.3 (1月修正值) 成屋销售(万户) 548 (2月) 569 (1月修正值) 新屋销售(万户) 59.2 (2月) 55.8 (1月修正值) 工厂订单(%) +1.0 (2月) +1.5 (1月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +1.8 (2月) +2.4 (1月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.2 (3月) 57.6 (2月) 供应管理协会制造业指数 57.2 (3月) 57.7 (2月) 趸售(批发)库存(%) +0.4 (2月) -0.2 (1月修正值) 进口物价(%) +0.2 (2月) +0.6 (1月修正值) 出口物价(%) +0.3 (2月) +0.2 (1月修正值) 单位劳工成本(%) +1.7 (第四季修正值) +0.2 (第三季修正值) 非农业生产率(%) +1.3 (第四季修正值) +3.5 (第三季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,124 (第四季) 赤字1,160.1 (第三季修正值) (整理 王洋; 审校 于春红)
0754 GMT * 欧元/美元周二突破5-6月升势的费波纳奇38.2%回档位1.1121。1.1119是低点 * 欧元未收在费波纳奇回档位下方，但汇价持续守在接近低点 * 日线慢性随机指标继续下移 * 多头在1.11设立的停损单很有可能被触发。1.1110是5月30日低点 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2trNwFr (编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透伦敦6月21日 - 德国长天期债券收益率(殖利率)周三跌向两个月低位，等待债券标售，新的标债活动料表现出投资者重新评估国内外货币政策收紧步伐的程度。
路透6月21日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.87542人民币<H KDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 21.07 8.59 2.80 南玻 9.24 5.32 1.98 深康佳 4.69 2.80 1.91 ST中华 8.85 3.31