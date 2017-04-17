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市场报道 | 2017年 4月 17日 星期一 18:55 BJT

美国各类经济指标总览--2017/4/17

                                       当前值                               前次值  
 失业率(%)                                4.5  (3月)                           4.7  (2月修正值)
 非农业就业岗位(万)                   增加9.8  (3月)                      增加21.9  (2月修正值)
 平均时薪(%)                             +0.2  (3月)                          +0.3  (2月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  -0.3  (3月)                          +0.1  (2月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)              -0.1  (3月)                          +0.2  (2月)
 实质所得(%)                             +0.5  (3月)                          -0.1  (2月修正值)
 最终需求生产者物价指数(PPI)(%           -0.1  (3月)                          +0.3  (2月)
 )                                                                                  
 不包括食品和能源的最终需求PPI           持平  (3月)                          +0.3  (2月)
 (%)                                                                                
 国内生产总值(GDP)(%)                    +2.1  (第四季终值)                   +3.5  (第三季终值)
 GDP平减指数(%)                          +2.1  (第四季终值)                   +1.4  (第三季终值)
 零售销售(%)                             -0.2  (3月)                          -0.3  (2月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                 逆差436  (2月)                       逆差482  (1月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.5  (第四季)                       +0.6  (第三季)
 工业生产(%)                             持平  (2月)                          -0.1  (1月修正值)
 产能利用率(%)                           75.4  (2月)                          75.5  (1月修正值)
 初请失业金人数(万人)                    23.4  (4月8日当周)                   23.5  (4月1日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                 赤字1,760亿  (3月)                   赤字1,920亿  (2月)
 领先指标(%)                             +0.6  (2月)                         +0.6%  (1月)
 个人所得(%)                             +0.4  (2月)                          +0.5  (1月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)               ＋0.1  (2月)                          +0.4  (1月)
 消费者信贷(亿美元)                 增加152.1  (2月)                     增加108.6  (1月修正值)
 企业库存(%)                             +0.3  (1月)                          +0.4  (12月)
 建筑支出(%)                             +0.8  (2月)                          -0.4  (1月修正值)
 消费者信心                             125.6  (3月)                         116.1  (2月修正值)
 房屋开工(万户)                         128.8  (2月)                         124.6  (1月)
 建筑许可(万户)                         121.6  (2月修正值)                   129.3  (1月修正值)
 成屋销售(万户)                           548  (2月)                           569  (1月修正值)
 新屋销售(万户)                          59.2  (2月)                          55.8  (1月修正值)
 工厂订单(%)                             +1.0  (2月)                          +1.5  (1月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   +1.8  (2月)                          +2.4  (1月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                55.2  (3月)                          57.6  (2月)
 供应管理协会制造业指数                  57.2  (3月)                          57.7  (2月)
 趸售(批发)库存(%)                       +0.4  (2月)                          -0.2  (1月修正值)
 进口物价(%)                             -0.2  (3月)                          +0.4  (2月修正值)
 出口物价(%)                             +0.2  (3月)                          +0.3  (2月修正值)
 单位劳工成本(%)                         +1.7  (第四季修正值)                 +0.2  (第三季修正值)
 非农业生产率(%)                         +1.3  (第四季修正值)                 +3.5  (第三季修正值)
 经常帐(亿美元)                     赤字1,124  (第四季)                赤字1,160.1  (第三季修正值) (编译 于春红; 审校 王洋)
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