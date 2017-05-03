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市场报道 | 2017年 5月 3日 星期三 22:23 BJT

美国各类经济指标总览--2017/5/3

美国供应管理协会(ISM)周三公布，4月非制造业指数为57.5，预估为55.8，3月为55.2。

                                        当前值                               前次值  
 失业率(%)                                 4.5  (3月)                           4.7  (2月修正值)
 非农业就业岗位(万)                    增加9.8  (3月)                      增加21.9  (2月修正值)
 平均时薪(%)                              +0.2  (3月)                          +0.3  (2月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                   -0.3  (3月)                          +0.1  (2月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)               -0.1  (3月)                          +0.2  (2月)
 实质所得(%)                              +0.5  (3月)                          -0.1  (2月修正值)
 最终需求生产者物价指数(PPI)(%            -0.1  (3月)                          +0.3  (2月)
 )                                                                                   
 不包括食品和能源的最终需求PPI            持平  (3月)                          +0.3  (2月)
 (%)                                                                                 
 国内生产总值(GDP)(%)                     +0.7  (第一季初值)                   +2.1  (第四季终值)
 GDP平减指数(%)                           +2.2  (第一季初值)                   +2.1  (第四季终值)
 零售销售(%)                              -0.2  (3月)                          -0.3  (2月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                  逆差436  (2月)                       逆差482  (1月修正值)
 雇佣成本(%)                              +0.8  (第一季)                       +0.5  (第四季修正值)
 工业生产(%)                              +0.5  (3月)                          +0.1  (2月修正值)
 产能利用率(%)                            76.1  (3月)                          75.7  (2月修正值)
 初请失业金人数(万人)                     25.7  (4月22日当周)                  24.3  (4月15日当周修正值
                                                                                     )
 联邦预算(亿美元)                  赤字1,760亿  (3月)                   赤字1,920亿  (2月)
 领先指标(%)                              +0.4  (3月)                          +0.6  (2月)
 个人所得(%)                              +0.2  (3月)                          +0.3  (2月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                 -0.2  (3月)                          +0.1  (2月)
 消费者信贷(亿美元)                  增加152.1  (2月)                     增加108.6  (1月修正值)
 企业库存(%)                              +0.3  (1月)                          +0.4  (12月)
 建筑支出(%)                              -0.2  (3月)                          +1.8  (2月修正值)
 消费者信心                              120.3  (4月)                         124.9  (3月修正值)
 房屋开工(万户)                          121.5  (3月)                         130.3  (2月修正值)
 建筑许可(万户)                          126.7  (3月修正值)                   121.6  (2月修正值)
 成屋销售(万户)                            571  (3月)                           547  (2月修正值)
 新屋销售(万户)                           62.1  (3月)                          58.7  (2月修正值)
 工厂订单(%)                              +1.0  (2月)                          +1.5  (1月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                    +0.7  (3月)                          +2.3  (2月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                 57.5  (4月)                          55.2  (3月)
 供应管理协会制造业指数                   54.8  (4月)                          57.2  (3月)
 趸售(批发)库存(%)                        +0.4  (2月)                          -0.2  (1月修正值)
 进口物价(%)                              -0.2  (3月)                          +0.4  (2月修正值)
 出口物价(%)                              +0.2  (3月)                          +0.3  (2月修正值)
 单位劳工成本(%)                          +1.7  (第四季修正值)                 +0.2  (第三季修正值)
 非农业生产率(%)                          +1.3  (第四季修正值)                 +3.5  (第三季修正值)
 经常帐(亿美元)                      赤字1,124  (第四季)                赤字1,160.1  (第三季修正值) (整理 李春喜/利棣儿; 审校 母红)
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