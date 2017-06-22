美国各类经济指标总览--2017/6/22

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为24.1万人，一周初请失业金人数四周均值为24.5万人，一周续请失 业金人数为194.4万人。 世界大型企业研究会公布的数据显示，美国5月领先指标上升0.3%，与预估一致。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (5月) +0.1 (4月) 实质所得(%) +0.3 (5月) +0.3 (4月修正值) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% 持平 (5月) +0.5 (4月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.3 (5月) +0.4 (4月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +1.2 (第一季修正值) +0.7 (第一季初值) GDP平减指数(%) +2.2 (第一季修正值) +2.2 (第一季初值) 零售销售(%) -0.3 (5月) +0.4 (4月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差476 (4月) 逆差453 (4月修正值) 雇佣成本(%) +0.8 (第一季) +0.5 (第四季修正值) 工业生产(%) 持平 (5月) +1.1 (4月修正值) 产能利用率(%) 76.6 (5月) 76.7 (4月修正值) 初请失业金人数(万人) 24.1 (6月17日当周) 23.8 (6月10日当周修正值 ) 联邦预算(亿美元) 赤字880 (5月) 盈余1,820 (4月) 领先指标(%) +0.3 (5月) +0.3 (4月) 个人所得(%) +0.4 (4月) +0.2 (3月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (4月) -0.2 (3月) 消费者信贷(亿美元) 增加82 (4月) 增加195.4 (3月修正值) 企业库存(%) -0.2 (4月) +0.2 (3月修正值) 建筑支出(%) -1.4 (4月) +1.1 (3月修正值) 消费者信心 117.9 (5月) 119.4 (4月修正值) 房屋开工(万户) 109.2 (5月) 115.6 (4月修正值) 建筑许可(万户) 116.8 (5月) 122.8 (4月) 成屋销售(万户) 562 (5月) 556 (4月修正值) 新屋销售(万户) 56.9 (4月) 64.2 (3月修正值) 工厂订单(%) -0.2 (4月修正值) +1.0 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -0.8 (4月修正值) +2.4 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.9 (5月) 57.5 (4月) 供应管理协会制造业指数 54.9 (5月) 54.8 (4月) 趸售(批发)库存(%) -0.5 (4月) +0.1 (3月修正值) 进口物价(%) -0.3 (5月) +0.2 (4月修正值) 出口物价(%) -0.7 (5月) +0.2 (4月修正值) 单位劳工成本(%) +2.2 (第一季修正值) +1.3 (第四季修正值) 非农业生产率(%) 持平 (第一季修正值) +1.8 (第四季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,167.8 (第一季) 赤字1,140.1 (第四季修正值) (整理 蔡美珍/刘静；审校 利棣儿)