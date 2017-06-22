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市场报道 | 2017年 6月 22日 星期四 22:11 BJT

美国各类经济指标总览--2017/6/22

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为24.1万人，一周初请失业金人数四周均值为24.5万人，一周续请失
业金人数为194.4万人。
    
    世界大型企业研究会公布的数据显示，美国5月领先指标上升0.3%，与预估一致。
    
                                        当前值                               前次值  
 失业率(%)                                 4.3  (5月)                           4.4  (4月)
 非农业就业岗位(万)                   增加13.8  (5月)                      增加17.4  (4月修正值)
 平均时薪(%)                              +0.2  (5月)                          +0.2  (4月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                   -0.1  (5月)                          +0.2  (4月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)               +0.1  (5月)                          +0.1  (4月)
 实质所得(%)                              +0.3  (5月)                          +0.3  (4月修正值)
 最终需求生产者物价指数(PPI)(%            持平  (5月)                          +0.5  (4月)
 )                                                                                   
 不包括食品和能源的最终需求PPI            +0.3  (5月)                          +0.4  (4月)
 (%)                                                                                 
 国内生产总值(GDP)(%)                     +1.2  (第一季修正值)                 +0.7  (第一季初值)
 GDP平减指数(%)                           +2.2  (第一季修正值)                 +2.2  (第一季初值)
 零售销售(%)                              -0.3  (5月)                          +0.4  (4月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                  逆差476  (4月)                       逆差453  (4月修正值)
 雇佣成本(%)                              +0.8  (第一季)                       +0.5  (第四季修正值)
 工业生产(%)                              持平  (5月)                          +1.1  (4月修正值)
 产能利用率(%)                            76.6  (5月)                          76.7  (4月修正值)
 初请失业金人数(万人)                     24.1  (6月17日当周)                  23.8  (6月10日当周修正值
                                                                                     )
 联邦预算(亿美元)                      赤字880  (5月)                     盈余1,820  (4月)
 领先指标(%)                              +0.3  (5月)                          +0.3  (4月)
 个人所得(%)                              +0.4  (4月)                          +0.2  (3月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                 +0.2  (4月)                          -0.2  (3月)
 消费者信贷(亿美元)                     增加82  (4月)                     增加195.4  (3月修正值)
 企业库存(%)                              -0.2  (4月)                          +0.2  (3月修正值)
 建筑支出(%)                              -1.4  (4月)                          +1.1  (3月修正值)
 消费者信心                              117.9  (5月)                         119.4  (4月修正值)
 房屋开工(万户)                          109.2  (5月)                         115.6  (4月修正值)
 建筑许可(万户)                          116.8  (5月)                         122.8  (4月)
 成屋销售(万户)                            562  (5月)                           556  (4月修正值)
 新屋销售(万户)                           56.9  (4月)                          64.2  (3月修正值)
 工厂订单(%)                              -0.2  (4月修正值)                    +1.0  (3月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                    -0.8  (4月修正值)                    +2.4  (3月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                 56.9  (5月)                          57.5  (4月)
 供应管理协会制造业指数                   54.9  (5月)                          54.8  (4月)
 趸售(批发)库存(%)                        -0.5  (4月)                          +0.1  (3月修正值)
 进口物价(%)                              -0.3  (5月)                          +0.2  (4月修正值)
 出口物价(%)                              -0.7  (5月)                          +0.2  (4月修正值)
 单位劳工成本(%)                          +2.2  (第一季修正值)                 +1.3  (第四季修正值)
 非农业生产率(%)                          持平  (第一季修正值)                 +1.8  (第四季修正值)
 经常帐(亿美元)                    赤字1,167.8  (第一季)                赤字1,140.1  (第四季修正值) (整理 蔡美珍/刘静；审校 利棣儿)
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