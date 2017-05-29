美国政治：总统特朗普抨击新闻业造假，称女婿通俄报导子虚乌有

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透华盛顿5月28日 - 美国总统特朗普周日对新闻媒体业发动攻击，并驳斥白宫传出的说法为“假新闻”；此前有多份报导指出，特朗普就任之前，他的女婿在曾试图建立与莫斯科的秘密沟通管道。
特朗普在推特上发表相关评论不久后，美国国土安全部部长凯利(John Kelly)周日在电视新闻节目中打圆场，称赞所谓的私下沟通管道是是“一件好事”，特别是和俄罗斯建立此类管道。
特朗普周六结束中东及欧洲九天访问行程后返回白宫，将面临有关女婿库什纳(Jared Kushner)和俄罗斯驻美国大使间往来的相关质疑。
特朗普周日发布一连串的推文中指出，“我认为许多来自白宫的爆料，是假新闻媒体编造的谎言。”
纽约时报报导指出，特朗普的幕僚称，特朗普最快将在周日和律师团会面。
“只要你见到假新闻媒体用上‘消息人士称’的字眼，而他们也不提出名字，”特朗普写道，“很有可能这些消息人士根本不存在，而是由假新闻作者捏造的。#假新闻才是公敌。”(完) (编译 张明钧; 审校 张荻)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为