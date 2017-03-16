美国政经：共和党国会保守派接近于接受该党提出的奥巴马医保替换方案

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿3月15日 - 美国共和党保守派议员周三称，他们接近于接受该党提出的奥巴马医保法案的替换方案。此前白宫暗示，对提早结束政府向穷人提供医保的计划持开放态度。
在白宫和共和党领导人为这个特朗普总统赞成的替换方案寻求支持之际，美国副总统彭斯与众议院最大的保守派团体--共和党研究委员会(Republican Study Committee)举行了闭门会议。
该议案依然前景未卜。很多保守派议员都反对该议案，称主要条款与要替换的奥巴马医保法案过于接近。民主党一致反对该议案，主要医疗提供商也在声讨该议案，温和派共和党人则对其表示不安。
上述委员会负责人、众议员Mark Walker称，会上议员们被告知上述议案有望纳入他们所希望的医疗补助(Medicaid)方案的调整。保守派希望奥巴马医疗补助方案能比当前提出的时间更早结束。
Walker在彭斯会议后告诉记者，委员会非常接近于接受该议案。
虽然共和党十年来首次同时掌握了国会和白宫，但要保守派接受该议案并非易事。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。