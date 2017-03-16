美国政经：共和党国会保守派接近于接受该党提出的奥巴马医保替换方案

路透华盛顿3月15日 - 美国共和党保守派议员周三称，他们接近于接受该党提出的奥巴马医保法案的替换方案。此前白宫暗示，对提早结束政府向穷人提供医保的计划持开放态度。

在白宫和共和党领导人为这个特朗普总统赞成的替换方案寻求支持之际，美国副总统彭斯与众议院最大的保守派团体--共和党研究委员会(Republican Study Committee)举行了闭门会议。

该议案依然前景未卜。很多保守派议员都反对该议案，称主要条款与要替换的奥巴马医保法案过于接近。民主党一致反对该议案，主要医疗提供商也在声讨该议案，温和派共和党人则对其表示不安。

上述委员会负责人、众议员Mark Walker称，会上议员们被告知上述议案有望纳入他们所希望的医疗补助(Medicaid)方案的调整。保守派希望奥巴马医疗补助方案能比当前提出的时间更早结束。

Walker在彭斯会议后告诉记者，委员会非常接近于接受该议案。