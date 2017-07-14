美国政经：参议院共和党新医保案继续遭到批评，前路仍然艰难

路透华盛顿7月13日 - 参议院共和党领导人周四公布了修订后的医保案，但共和党内部政见分歧的两派参议员都对此发表了批评意见，显示出该医保案仍是前路艰险。

该医保案迎合了党内的分歧派别，既允许保险商销售廉价的基本医疗保险，又保留了对富人的税赋。

但该医保案立刻招致批评，凸显出美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)必须面对的艰难政治形势。他面临美国总统特朗普施加的要通过医保案的压力，以实现共和党七年来一直试图摧毁前总统奥巴马首要立法成就的目标。

除了来自部分参议员的批评之外，一个大型医院协会和一家大型保险公司表示，关键领域的措施不足。

由于民主党人一致反对该计划，麦康奈尔只要失去超过两位共和党参议员的支持，这项议案就通不过。而温和派Susan Collins和保守派Rand Paul两人就连把这项新计划提出来讨论都表示反对。

包括Shelley Moore Capito、波特曼(Rob Portman)和麦凯恩(John McCain)在内的几位参议员表示，他们对这项立法有顾虑，尤其是削减医疗补助(Medicaid)这点。另外两位共和党参议员葛兰姆(Lindsey Graham)和Bill Cassidy则是把事情弄得更复杂，提出了一项替代计划。

麦康奈尔已计划在下周就修改后的议案进行投票。

原议案提议用1,120亿美元帮助保险公司放慢保费成本上升，以及帮助低收入的医保持有人支付超出个人负担能力的医疗费用；新议案提议在此基础上再提供700亿美元用于协助稳定医保市场。

批评人士指出，尽管一些修改会起到动摇参议员心意的作用，但修改后的议案依然没有触动原版的核心部分：重组并缩减关键的医疗补助(Medicaid)社会安全网计划，取消数百万美国民众的医疗保险，推高数百万名最弱势美国民众的医疗保健费用，尤其是老年人和病人的医保费用。(完) (编译 王颖/白云; 审校 高琦/徐文焰)