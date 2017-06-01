美国政经：特朗普将在周四宣布有关美国是否退出巴黎气候协定的决定

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透华盛顿5月31日 - 美国总统特朗普称，他将在周四宣布有关美国是否留在巴黎气候协定框架内的决定；一名知悉此事的消息人士称特朗普打算退出该协定。
特朗普发推文称，他将于美东时间下午三点(1900 GMT)在白宫玫瑰园中宣布相关决定，并以“让美国再次伟大！”一句结束推文。
在2016年的总统选战中，特朗普曾猛烈抨击巴黎气候协定，称全球气候变暖是旨在削弱美国工业的骗局。
特朗普当时誓言要在1月20日上任后的100天内“取消”巴黎协定，以推动美国的石油和煤炭工业发展。
如果美国退出，则或加深美国与盟友之间的分歧，并将与叙利亚和尼加拉瓜一样成为全球少数未加入该协定的国家。这一重大协定是195个国家2015年在巴黎共同达成的。
美国企业高管、美国的盟友、民主党以及部分共和党同僚周三向美国总统特朗普施压，希望美国不要退出应对全球气候变化的巴黎协定。(完)
稍早相关报导，请点选 (编译 王琛；审校 孙茉莉)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为