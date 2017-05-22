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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 07:21 BJT

美国政经：特朗普曾要求两位高级情报官员否认“通俄门”--华盛顿邮报

路透华盛顿5月22日 - 华盛顿邮报周一援引前任和现任官员的话报导称，美国总统特朗普3月敦促两位高级情报官员公开否认存在特朗普“通俄门”的证据。

该报报导，据两位现任以及两位前任官员称，美国国家情报总监科茨和国家安全局局长Michael Rogers拒绝了特朗普的要求，因为他们认为这样做不妥。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
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