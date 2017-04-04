美国政经：纽约等州反对特朗普政府拖延实施能效标准

路透纽约4月3日 - 美国多个州发起法律挑战，反对特朗普政府暂停改善吊扇、便携式空调等产品能效的规定，称这是违法的。

美国的环保团体也加入了这一阵营。美国能源部上月推迟落实奥巴马政府提出的减少空气污染和相关产品运行成本的标准。

10位民主党检察长以及纽约市和宾州的监管部门周一告知能源部长Rick Perry，他们计划在60天内就拖延实施有关空气压缩机、工业锅炉、便携空调、电源和冷藏库建议标准一事提诉。

上述阵营中除马里兰州之外上周五均在纽约请求联邦上诉法院，敦促政府实施吊扇能效标准，该标准原本两周前就该生效，但目前已被延至9月30日。