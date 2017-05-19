美国政经：联邦通讯委员会表决通过废除奥巴马时代的网路监管规定

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透5月18日 - 关于共和党议员打算推翻奥巴马政府2015年“网路中立性”(net neutrality)行政命令一案，美国联邦通讯委员会(FCC)周四以2-1的票数表决通过，向着废除该规定前进了一步。
FCC主席Ajit Pai希望该委员会能够撤销将网路服务供应商(ISP)业者重新归类为公用事业的规定。他认为民主党籍的前总统奥巴马采行的开放网路规定没有必要，会损及就业及投资。
“我们提议废除类似公用事业的监管规定。”Pai周四表示。“这是正确的作法。”
主要ISP业者股票周四上涨。
在FCC就最终计画进行表决之前，公众可在8月中旬之前提供建言。
Pai希望民众就FCC是否有职权，或者是否应该维持其“明线规定”提供建言。该规定禁示网路公司对某些网站进行封锁、扼杀或提供“快车道”。
Pai周四不愿对保留任何规定给出承诺，但表示他偏爱“开放的网路”。他并称，在最终表决前，会公开最终的提案。
民主党籍FCC委员Mignon Clyburn表示，最后情况看来将是没有FCC条例监管的网路。(完) (编译 张明钧/戴素萍 审校 徐文焰/龚芳)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或8.11%，报1,020点。日均获利下跌669美元，报7,685美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。