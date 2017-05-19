美国政经：联邦通讯委员会表决通过废除奥巴马时代的网路监管规定

路透5月18日 - 关于共和党议员打算推翻奥巴马政府2015年“网路中立性”(net neutrality)行政命令一案，美国联邦通讯委员会(FCC)周四以2-1的票数表决通过，向着废除该规定前进了一步。

FCC主席Ajit Pai希望该委员会能够撤销将网路服务供应商(ISP)业者重新归类为公用事业的规定。他认为民主党籍的前总统奥巴马采行的开放网路规定没有必要，会损及就业及投资。

“我们提议废除类似公用事业的监管规定。”Pai周四表示。“这是正确的作法。”

主要ISP业者股票周四上涨。

在FCC就最终计画进行表决之前，公众可在8月中旬之前提供建言。

Pai希望民众就FCC是否有职权，或者是否应该维持其“明线规定”提供建言。该规定禁示网路公司对某些网站进行封锁、扼杀或提供“快车道”。

Pai周四不愿对保留任何规定给出承诺，但表示他偏爱“开放的网路”。他并称，在最终表决前，会公开最终的提案。

民主党籍FCC委员Mignon Clyburn表示，最后情况看来将是没有FCC条例监管的网路。(完) (编译 张明钧/戴素萍 审校 徐文焰/龚芳)