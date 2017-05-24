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债券 | 2017年 5月 24日 星期三 08:20 BJT

美国政经：费城联储总裁称共和党人士对美国税政看法不一致

路透纽约5月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一决策者周二表示，共和党人士致力于重整美国赋税政策，以及整体而言经济需要财政政策更加确实，但国会和白宫的共和党人士看法不同调。

“今天，共和党人士(包括白宫)关于减税方面显然意见不一，”费城联邦储备银行总裁哈克在一场分析师和交易员会议上表示。

他指出税负和贸易仍有不确定和模糊之处，造成投资者“裹足不前”。这是令人遗憾的，“因为经济需要确定性，”哈克表示。(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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