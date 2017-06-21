美国数据：5月成屋销售意外增加1.1%，库存长期短缺令房价中值创新高

路透华盛顿6月21日 - 美国5月成屋销售意外增长，达到10年来第三高的月销量水平，库存长期不足将房价中值推至纪录最高。

全美不动产协会(NAR)周三公布，美国5月经季节调整后成屋销售增长1.1%，年率为562万户。5月成屋销售较上年同期则增加2.7%。

接受路透访查的分析师原预估5月成屋销售下降0.5%，年率为555万户。

市场上的房屋数量增加2.1%，但供应较上年同期减少8.4%。房屋库存同比已连续第24个月下滑。

房价中值涨至纪录高位252,800美元，较上年同期跳涨5.8%，反映出市场上房源紧俏。

“目前市场住房短缺，我们甚至可以对部分市场用‘住房危机’这样的说法，”全美不动产协会(NAR)首席分析师Lawrence Yun说道。

失业率降至16年来最低水平，亦帮助推动房价上涨。以历史标准来看，抵押贷款利率也保持在有利房价上涨的水平。