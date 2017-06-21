美国数据：5月成屋销售意外增加1.1%，库存长期短缺令房价中值创新高

全球汇市：最近一周美元净多仓增加，欧元净多仓减少--CFTC/路透数据
路透纽约6月23日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客最近一周增持美元净多仓，此前一周则减持美元净多仓至去年8月以来最低。
路透华盛顿6月21日 - 美国5月成屋销售意外增长，达到10年来第三高的月销量水平，库存长期不足将房价中值推至纪录最高。
全美不动产协会(NAR)周三公布，美国5月经季节调整后成屋销售增长1.1%，年率为562万户。5月成屋销售较上年同期则增加2.7%。
接受路透访查的分析师原预估5月成屋销售下降0.5%，年率为555万户。
市场上的房屋数量增加2.1%，但供应较上年同期减少8.4%。房屋库存同比已连续第24个月下滑。
房价中值涨至纪录高位252,800美元，较上年同期跳涨5.8%，反映出市场上房源紧俏。
“目前市场住房短缺，我们甚至可以对部分市场用‘住房危机’这样的说法，”全美不动产协会(NAR)首席分析师Lawrence Yun说道。
失业率降至16年来最低水平，亦帮助推动房价上涨。以历史标准来看，抵押贷款利率也保持在有利房价上涨的水平。
按照当前的销售速度，消化掉房屋库存或需4.2个月，低于上年同期的4.7个月。5月，住房上市待售的天数中值为27天，为自2011年NAR开始汇整该数据以来最短时间。(完) (编译 戴素萍/王琛；审校 龚芳/李爽)
路透纽约6月23日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客最近一周增持美元净多仓，此前一周则减持美元净多仓至去年8月以来最低。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日美国指标10年期公债持仓状况报告，每口以 面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,224,389口) 898,935 553,763 118,108 1838191 2039066 2855234 2710937 369,155 513,452 较6月13日变动(未平仓合约：增加43,981)口) 68,024 -3,179 2,488 -23,176 61,406 47,336 60,715 -3,355 -16,734 各类未平仓合约占总持仓百分比(%
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。