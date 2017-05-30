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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 21:39 BJT

美国热股：中国新博润集团第一季营收增长6%，股价

路透5月29日 - 中国领先的食用酒精生产销售商--中国新博润集团公布未经审计的2017年第一季财报。该公司第一季营收增长6%，至5.159亿元人民币。

该公司预测第二季营收增长约0.9%-5.6%之间；预测第二季营收介于5.35-5.6亿元人民币之间。

该公司股价周二美股盘初大涨逾20%，报1.53美元。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
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