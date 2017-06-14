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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 21:40 BJT

美国热股：中弘卓业洽购美国布鲁克代尔老年关怀公司，后者盘初急升10%

路透6月14日 - 知情人士表示，中国房地产和娱乐集团中弘卓业集团正在洽购美国养老机构布鲁克代尔老年关怀公司(Brookdale Senior Living)。而中弘卓业上月刚刚收购海洋世界娱乐公司(SeaWorld Entertainment)的部分股权。

布鲁克代尔老年关怀公司周三盘初急升10.0%，报15.48美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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