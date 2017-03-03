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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 22:43 BJT

美国热股：交易员援引报告称德意志银行正研究本月增资选项，盘初下挫

路透3月3日 - 交易员援引报告称，德意志银行正在考虑增资的选项。

消息人士称，德银监事会将于3月16-17日举行例行会议，将就战略调整作出决定，预计可能在3月底采取增资行动。

路透已联络德银，目前尚未获得其正式回应。　

德银在美国上市股票盘初下挫1.2%，报19.96美元。该行在欧洲上市的股票重挫2.4%，报18.92欧元。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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