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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 21:44 BJT

美国热股：京东称计划今年年底前在泰国投资，盘初跌逾1%

路透6月9日 - 中国第二大电子商务公司--京东计划今年年底前在泰国投资，将业务向印尼之外扩展。印尼目前几乎占据了京东全部海外业务。

京东创始人兼首席执行官刘强东告诉路透，该公司计划将泰国作为中心，来服务越南和马来西亚等其他东南亚国家。他未透露京东将对泰国投入多少资金。

京东周五盘初1.35%，报41.35美元。(完) (编译 刘秀红; 审校 母红)
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