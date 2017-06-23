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货币新闻 | 2017年 6月 23日 星期五 21:42 BJT

美国热股：企业订单减少打压黑莓第一季营收低于预估，盘初急跌近9%

路透6月23日 - 加拿大的黑莓(Blackberry)周五公布第一季营收下滑且低于预估，因企业客户订单减少。

该公司公布5月31日止的第一季获利6.71亿美元，或每股盈余(EPS)1.23美元；上年同期为亏损6.7亿美元或每股亏损1.28美元。

该季度财报包括收到一笔美国芯片制造商高通的9.4亿美元仲裁付款。

黑莓该季营收从4亿美元下滑至2.35亿美元。经调整后的营收为2.44亿美元，低于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的2.6451亿美元。

扣除特殊项目，黑莓每股获利0.02美元。分析师原本平均预估为损益两平。

黑莓美国上市股票的股价周五盘初急跌8.6%，报10.11美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
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