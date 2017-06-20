版本:
中国
市场报道 | 2017年 6月 20日 星期二 21:40 BJT

美国热股：传特斯拉接近达成协议首次在中国建厂，盘初上扬近2%

路透6月20日 - 彭博援引熟知情况的人士报导称，特斯拉汽车(Tesla)接近达成一项协议，将得以首次在中国生产电动汽车，并更好地融入中国市场。

报导称，若与上海市达成协议，特斯拉将获准在上海临港开发区建厂，协议或最早在本周达成。

特斯拉股价周二盘初上扬1.8%，报376.54美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐