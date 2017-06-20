美国热股：传特斯拉接近达成协议首次在中国建厂，盘初上扬近2%

中国新股：证监会下发新一批六家企业IPO批文，募资总额不超过32亿元
路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。
路透6月20日 - 彭博援引熟知情况的人士报导称，特斯拉汽车(Tesla)接近达成一项协议，将得以首次在中国生产电动汽车，并更好地融入中国市场。
报导称，若与上海市达成协议，特斯拉将获准在上海临港开发区建厂，协议或最早在本周达成。
特斯拉股价周二盘初上扬1.8%，报376.54美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。
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路透多伦多6月23日 - 加拿大主要股指周五上涨，能源和矿业股等权重板块上升，但黑莓公布的首季业绩令人失望，股价录得两年半以来最大单日跌幅。