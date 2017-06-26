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市场报道 | 2017年 6月 26日 星期一 21:39 BJT

美国热股：券商调高美光目标价，后者盘初上扬近4%

路透6月26日 - 投行Cowen and Company将芯片制造商美光(Micron)的目标价由34美元调高至38美元。

美光周一盘初上扬3.80%，报32.94美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
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