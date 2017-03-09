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市场报道 | 2017年 3月 9日 星期四 22:33 BJT

美国热股：办公用品零售商史泰博合约业务的同店销售增长4%，股价小涨

路透3月9日 - 办公用品零售商史泰博(Staples)称，第四季合约业务的同店销售增加4%。该公司还称，2017年将关闭在北美的70家门店。

史泰博股价周三收报8.96美元，周四盘初上涨0.1%，报8.97美元。(完) (编译 白云; 审校 利棣儿)
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