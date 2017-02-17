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市场报道 | 2017年 2月 17日 星期五 22:42 BJT

美国热股：卡夫亨氏提议与联合利华合并遭拒，盘初急升近7%

路透2月17日 - 美国食品公司--卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)提议与联合利华(Unilever)进行合并，但遭后者拒绝。

卡夫亨氏盘初急升6.9%，报93.34美元。(完) (编译 龚芳 审校 母红)
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