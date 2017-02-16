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市场报道 | 2017年 2月 16日 星期四 22:38 BJT

美国热股：卡夫亨氏获利超越预估，股价盘初下跌

路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。

卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
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