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市场报道 | 2017年 3月 6日 星期一 22:38 BJT

美国热股：卡特彼勒被诉在业务方面欺骗股东，盘初股价下跌

路透3月6日 - 卡特彼勒周五被诉在提交给监管机构的文件中谎报业务状况，欺骗股东。而就在此前美国联邦执法官员突击搜查了卡特彼勒的三处设施，以调查其海外税务操作。

卡特彼勒周五收报95.12美元，周一盘初下跌1%，报94.15美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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