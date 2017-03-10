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市场报道 | 2017年 3月 10日 星期五 22:57 BJT

美国热股：嘉年华和皇家加勒比将取消中国邮轮出境游靠泊韩国港口的行程

路透3月10日 - 全球邮轮业巨擘嘉年华公司和皇家加勒比国际邮轮将取消中国邮轮出境游靠泊韩国港口的行程，此前韩国部署美国反导弹系统，加深了中韩两国的紧张关系。

嘉年华周四收报56.20美元，周五盘初上涨1.8%，报57.20美元。

皇家加勒比国际邮轮周四收报95.50美元，周五盘初上涨2%，报97.40美元。(完) (编译 王洋; 审校 利棣儿)
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