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市场报道 | 2017年 6月 21日 星期三 21:45 BJT

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%

路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。

红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
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