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市场报道 | 2017年 3月 8日 星期三 22:37 BJT

美国热股：大众执行长称不会与菲亚特克莱斯勒讨论合并，后者盘初涨1%

路透3月8日 - 大众汽车执行长穆伦称，不会与菲亚特克莱斯勒讨论合并，回绝了后者执行长的提议。

菲亚特克莱斯勒周二收报10.95美元，周三盘初上扬1.00%，报11.06美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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