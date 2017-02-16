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市场报道 | 2017年 2月 16日 星期四 22:37 BJT

美国热股：威讯接近与雅虎达成收购协议，前者股价微幅下跌

路透2月16日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)与雅虎接近达成对收购协议的修改，对雅虎核心互联网业务的收购价格比最初达成的48.3亿美元下降2.5-3.5亿美元。

威瑞森通讯盘初股价下跌0.33%，报47.92美元。雅虎股价微幅上涨0.03%，报45.66美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
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