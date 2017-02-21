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市场报道 | 2017年 2月 21日 星期二 22:35 BJT

美国热股：家得宝季度获利优于预期，盘初上涨逾1%

路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。

家得宝盘初上涨1.4%，报145美元。(完) (编译 李婷仪 审校 母红)
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