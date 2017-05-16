美国热股：家得宝第一季获利增长12%，盘初股价上扬

路透5月16日 - 美国最大家居修缮用品连锁零售商--家得宝(Home Depot)周二公布季度获利增长12%，因在楼市热络之际，受益于客流增加及客户在其商店平均支出上升。截至4月30日的第一季，净利升至20.1亿美元，合每股盈余(EPS) 1.67美元，上年同期分别为18亿美元和1.44美元。净营收增长5%至238.9亿美元。