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货币新闻 | 2017年 5月 16日 星期二 21:44 BJT

美国热股：家得宝第一季获利增长12%，盘初股价上扬

路透5月16日 - 美国最大家居修缮用品连锁零售商--家得宝(Home Depot)周二公布季度获利增长12%，因在楼市热络之际，受益于客流增加及客户在其商店平均支出上升。截至4月30日的第一季，净利升至20.1亿美元，合每股盈余(EPS) 1.67美元，上年同期分别为18亿美元和1.44美元。净营收增长5%至238.9亿美元。

家得宝股价周二盘初上扬约1.8%，报160.23美元。(完) (编译 王洋; 审校)
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