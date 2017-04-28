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市场报道 | 2017年 4月 28日 星期五 21:42 BJT

美国热股：微软季度营收略逊预期，盘初基本持平

路透4月28日 - 微软周四公布会计年度第三季度营收略逊分析师预期，因对其云计算业务的强劲需求，不足以抵消个人电脑业务增长疲弱带来的拖累。

微软股价周五盘初微涨0.26%，报68.45美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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