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市场报道 | 2017年 2月 16日 星期四 22:35 BJT

美国热股：思科获利超乎预期，股价盘初上涨

路透2月16日 - 美国网络设备制造商--思科(Cisco System)公布季度营收与获利均高于预期，主因网络安全业务营收劲增。

思科盘初股价上涨2.5%，报33.62美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
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