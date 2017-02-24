版本:
中国
市场报道 | 2017年 2月 24日 星期五 22:40 BJT

美国热股：惠普企业季度营收欠佳且调降财测，盘初重挫近8%

路透2月24日 - 惠普企业公布低于预期的季度营收，并调降全年获利预测。惠普企业的业务包括原先惠普旗下面向企业的硬件和软件业务。

惠普企业盘初重挫7.7%，报22.76美元。(完) (编译 李婷仪 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐