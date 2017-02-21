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市场报道 | 2017年 2月 21日 星期二 22:39 BJT

美国热股：据传亿滋国际或将成为卡夫亨氏收购目标，盘初两股涨跌互现

路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。

卡夫亨氏盘初急跌3.4%，报93.35美元。亿滋国际盘初劲扬3.8%，报44.1美元。(完) (编译 李婷仪 审校 母红)
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