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市场报道 | 2017年 4月 26日 星期三 21:35 BJT

美国热股：推特月度活跃用户数增速创逾一年最快，盘初急升近10%

路透4月26日 - 推特公布其月度活跃用户数的增长速度创下逾一年最快，且第一季获利也远高于预期，尽管面临Facebook和Snapchat的强劲竞争。

该公司股价周三盘初劲扬9.9%，报16.11美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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