美国热股：携程公布第一季财报，股价盘初下跌4.5%

重发-美国热股：Adobe Systems获利和财测均超预期，盘初股价升3%
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透5月11日 - 携程公布了2017年第一季未经审计的财报。第一季营收为61亿元人民币，I/B/E/S调查中分析师预估为59.8亿元人民币。
携程还预计第二季公司净营收将继续以年率大致40-45%的速度增长。
携程股价周四盘初下跌4.5%，报53.56美元。(完) (编译 王洋; 审校 刘静)
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)