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市场报道 | 2017年 5月 11日 星期四 21:40 BJT

美国热股：携程公布第一季财报，股价盘初下跌4.5%

路透5月11日 - 携程公布了2017年第一季未经审计的财报。第一季营收为61亿元人民币，I/B/E/S调查中分析师预估为59.8亿元人民币。

携程还预计第二季公司净营收将继续以年率大致40-45%的速度增长。

携程股价周四盘初下跌4.5%，报53.56美元。(完) (编译 王洋; 审校 刘静)
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