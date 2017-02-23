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市场报道 | 2017年 2月 23日 星期四 22:42 BJT

美国热股：携程旅行网第四季获利优于预期，股价盘初上涨

路透2月23日 - 中国最大在线旅游公司携程旅行网公布第四季获利优于预期，受助于公司各业务的营收增长。

携程旅行网盘初股价上涨2.1%，报48.61美元。(完) (编译 李婷仪 审校 利棣儿)
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