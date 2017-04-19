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市场报道 | 2017年 4月 19日 星期三 21:45 BJT

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%

路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。

该股周三盘初急升2.89%，报42.40美元。(完) (编译 王洋；审校 母红)
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