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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 21:42 BJT

美国热股：日本东芝再度要求西部数据停止阻挠出售芯片业务的计划

路透东京6月7日 - 日本东芝周三再度要求西部数据(WD)停止阻挠其出售芯片业务的计划。西部数据去年收购的SanDisk在与东芝的一家合资企业中占有49.9%的股权。

西部数据周三盘初小涨0.4%，报90.30美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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