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市场报道 | 2017年 2月 27日 星期一 22:43 BJT

美国热股：晶科能源控股第四季营收下降13.7%，盘初跌4%

路透2月27日 - 中国光伏电池生产商晶科能源控股公布第三季营收下降13.7%，至51.2亿元人民币(7.7457亿美元)。

晶科能源控股周五收报17.15美元，周一盘初跌4.08%，报16.45美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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