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市场报道 | 2017年 3月 21日 星期二 21:42 BJT

美国热股：沃尔玛将成立首个投资部门以扩大电商业务，盘初小涨

路透3月21日 - 沃尔玛周一表示，将成立首个投资部门，通过与零售初创企业、风投和创业者的合作，扩大其电子商务业务。

沃尔玛周二盘初小涨0.39%，报70.25美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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