美国热股：沃尔玛第一季可比营收增长1.4%，股价盘初升近2%

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透5月18日 - 沃尔玛周四公布的季度可比营收高于预期，受沃尔玛超市和山姆会员店客流量增加和在线销售额上升的提振。不计燃料销售，第一季其开业一年及以上的美国店面销售增长1.4%。研究公司Consesus Metrix调查中分析师的预期为增长1.3%。
沃尔玛周四盘初升1.94%，报76.58美元。(完) (编译 王洋; 审校)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或8.11%，报1,020点。日均获利下跌669美元，报7,685美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。