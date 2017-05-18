美国热股：沃尔玛第一季可比营收增长1.4%，股价盘初升近2%

路透5月18日 - 沃尔玛周四公布的季度可比营收高于预期，受沃尔玛超市和山姆会员店客流量增加和在线销售额上升的提振。不计燃料销售，第一季其开业一年及以上的美国店面销售增长1.4%。研究公司Consesus Metrix调查中分析师的预期为增长1.3%。