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货币新闻 | 2017年 5月 18日 星期四 21:43 BJT

美国热股：沃尔玛第一季可比营收增长1.4%，股价盘初升近2%

路透5月18日 - 沃尔玛周四公布的季度可比营收高于预期，受沃尔玛超市和山姆会员店客流量增加和在线销售额上升的提振。不计燃料销售，第一季其开业一年及以上的美国店面销售增长1.4%。研究公司Consesus Metrix调查中分析师的预期为增长1.3%。

沃尔玛周四盘初升1.94%，报76.58美元。(完) (编译 王洋; 审校)
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