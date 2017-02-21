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市场报道 | 2017年 2月 21日 星期二 22:36 BJT

美国热股：沃尔玛第四季营收超预期，盘初上涨逾2%

路透2月21日 - 沃尔玛周二发布全球同店营收高于预期，拜公司及山姆会员商店(Sam's Club)线上销售及流量增加所赐。

沃尔玛盘初上涨2.3%，报70.97美元。(完) (编译 李婷仪 审校 母红)
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