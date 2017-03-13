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市场报道 | 2017年 3月 13日 星期一 21:43 BJT

美国热股：波音股票评级被调降至“中性”，盘初小跌

路透3月13日 - 摩根士丹利将波音的股票评级从“增持”下调至“中性”。

波音周五收报178.70美元，周一盘初跌0.66%，报177.52美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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