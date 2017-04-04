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市场报道 | 2017年 4月 4日 星期二 22:32 BJT

美国热股：消息称办公用品零售商史泰博考虑出售，其股价暴涨逾13%

路透4月4日 - 消息人士周二表示，全美最大办公室用品零售商史泰博(Staples)正考虑将公司出售，正和私募股权买家进行磋商。

史泰博发言人Mark Cautela拒绝置评。

史泰博去年取消和同业欧迪办公(Office Depot)的合并提议，因反垄断忧虑。

史泰博周二早盘暴涨13.6%，报9.84美元。截至周一，该公司市值为56.5亿美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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