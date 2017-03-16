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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 21:39 BJT

美国热股：特斯拉将通过发售股票和优先债筹资约11.5亿美元，盘初涨2%

路透3月16日 - 电动汽车厂商特斯拉表示，将通过发售股票和优先债筹集约11.5亿美元以获得必要资本。目前，该公司正加快Model 3新车型的推出进程。

特斯拉周三收报255.73美元，周四盘初上涨2.0%，报260.87美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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