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市场报道 | 2017年 2月 23日 星期四 22:38 BJT

美国热股：特斯拉目标价被调降，盘初急跌逾4%

路透2月23日 - 特斯拉汽车(Tesla)周三表示，Model 3轿车有望在9月之前量产，投资者寄望Model 3能成为公司的获利来源。

但DOUGHERTY将该公司目标价从500美元调降至375美元。

特斯拉汽车盘初急跌4.2%，报262美元。(完) (编译 李婷仪 审校 利棣儿/母红)
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